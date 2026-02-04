“Raid” vandalico nella notte all’Istituto Fermi, sospese le lezioni

Un risveglio amaro per il mondo della scuola salentina. Nella nottata appena trascorsa l’Istituto “Fermi” di Lecce è stato teatro di un atto vandalico. Un ‘raid’ che ha costretto la dirigenza a sospendere temporaneamente le attività didattiche.

Da una prima ricostruzione, ignoti si sono introdotti nel plesso scolastico, compiendo veri e propri atti di vandalismo: banchi, sedie e armadietti sono stati divelti e distrutti; macchine fotocopiatrici sono state rese inutilizzabili e i distributori automatici di snack e bevande sono stati scardinati e svuotati,

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Lecce. I militari hanno effettuato i rilievi scientifici necessari per individuare eventuali tracce lasciate dai responsabili e stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.