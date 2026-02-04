88enne trovato morto, tragedia nelle campagne tra Miggiano e Specchia

Donato Bitonti 87enne di Miggiano, è stato trovato privo di vita nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 3 febbraio 2026, in un appezzamento di terreno di sua proprietà.

L’allarme è scattato intorno alle 18:00, quando i familiari, preoccupati dal mancato rientro dell’uomo, hanno deciso di mettersi sulle sue tracce. La ricerca si è conclusa tristemente nelle campagne tra Miggiano e Specchia, dove i parenti hanno visto l’auto dell’uomo parcheggiata.

Avvicinandosi al fondo agricolo, la drammatica scoperta: il corpo dell’ottantasettenne giaceva a terra, ormai esanime. Con ogni probabilità, l’uomo è stato colto da un malore improvviso

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare; i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Oltre ai soccorritori, l’area è stata raggiunta dai Vigili del Fuoco del distaccamento Tricase, dagli agenti della Polizia Locale e dai Carabinieri della stazione di Specchia.