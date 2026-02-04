Notte di fuoco a Neviano, in fiamme tre autovetture. Danni anche a un’abitazione

Tre auto in fiamme, è questo il bilancio dell’ultimo incendio che si è verificato nel Salento.

Nella nottata appena trascorsa, alle ore 02:44 i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce – Distaccamento di Gallipoli – sono intervenuti nel Comune di Neviano, in via Neghelli 4, per un incendio che ha interessato una Opel Mokka; una Bmw Serie 3 modello 320 e una Fiat 500.

Il rogo ha interessato anche il prospetto di un’abitazione sita in via Cadorna, angolo via Neghelli, provocando il danneggiamento della linea elettrica.

I Caschi Rossi intervenuti hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area, evitando ulteriori danni a persone e cose e scongiurando pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Le cause sono in corso di accertamento.

Sul posto i militari dell’Arma dei Carabinieri – Sezione Radiomobile.