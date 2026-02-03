Scontro mortale sulla Taurisano-Casarano, perde la vita 41enne

E’ di una donna morta il tragico bilancio di un nuovo incidente avvenuto sulle strade del Salento.
Nel primo pomeriggio di oggi, per cause ancora da chiarire, sulla strada che da Taurisano conduce a Casarano, si sono scontrate una Jeep Renegade e un autocompattatore.
Ad avere la peggio è stata una 41enne originaria di Aradeo, conducente della Jeep.
Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare la vittima, ma per lei non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’impatto.
Sul luogo della tragedia anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause del sinistro.