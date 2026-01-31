Disordini durante la partita Scorrano Cutrofiano, il Questore emette due Daspo

Il Questore di Lecce Giampietro Lionetti, ha emesso due Daspo a carico di un 33enne e di un 29enne, entrambi residenti a Scorrano, a seguito dei fatti avvenuti il lo scorso 23 novembre, in occasione della partita tra Scorrano e Cutrofiano disputatosi presso lo stadio comunale di Scorrano.

Durante la sfida, i tifosi di entrambe le squadre si sono resi responsabili di lancio di oggetti, petardi e fumogeni sul terreno di gioco, sugli spalti e sulla strada, causando il danneggiamento del manto di erba del terreno di gioco.

Al termine, un gruppo di tifosi della compagine locale si è posizionato all’esterno dello stadio, con il volto coperto, con l’intento di attendere l’uscita dei tifosi ospiti, pertanto sono stati bloccati all’uscita dello stadio, perché trovati con in mano bastoni e aste di bandiere, mentre i supporter della squadra ospite del Cutrofiano sono stati tenuti all’interno dello stadio, per evitare scontri. Durante questi momenti, però, sono stati lanciati diversi petardi che sono esplosi vicino ai Carabinieri in servizio, causando loro un temporaneo disturbo alla vista e all’udito; inoltre uno di essi è stato urtato da un tifoso, riportando lesioni.

Per tali fatti, i due supporter dello Scorrano sono stati entrambi denunciati per essersi travisati durante le manifestazioni sportive, nelle quali è vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.

L’istruttoria finalizzata all’emissione delle misure di prevenzione è stata curata dalla Divisione Anticrimine della Questura, su proposta della Stazione Carabinieri di Scorrano.

Per il 33enne il provvedimento è di un anno, per il 29enne è di tre.