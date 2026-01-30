Cade dal balcone dopo aver aggredito l’ex compagna e la suocera a colpi di forbici. 25enne a processo per tentato omicidio

Sceglie di essere giudicato con il rito abbreviato, il 25enne di origine romena, residente a Casarano, accusato di duplice tentato omicidio per aver aggredito con delle forbici la convivente, di 29 anni, e la suocera, di 53 anni, lo scorso 13 giugno nella loro abitazione a Casarano. Il giovane era caduto dal balcone al terzo piano, mentre cercava di raggiungere il piano inferiore, riportando diverse fratture.

Nelle scorse ore, il gup Marcello Rizzo ha accolto l’istanza della difesa, rappresentata dall’avvocato Luigi Pennetta. L’abbreviato verrà discusso ad aprile dopo l’ascolto dell’imputato. Le due presunte vittime non si sono costituite parte civile.

Secondo quanto ricostruito dal pm Luigi Mastroniani, nel corso dell’inchiesta, sulla scorta delle indagini dei carabinieri di Casarano, il 25enne avrebbe vessato la compagna sin dal gennaio 2025. La giovane coppia aveva iniziato a convivere trasferendosi per motivi di lavoro in diverse città italiane, prima di arrivare a Casarano come ospiti della madre di lei. Secondo l’accusa, l’uomo malmenava la compagna, la picchiava con una cintura di cuoio, la minacciava di morte con un coltello. E ancora, l’afferrava al collo e la rinchiudeva in camera da letto. Non solo, controllava le telefonate della vittima con la madre.

Il 13 giugno scorso, infine, appena tre giorni dopo che la 29enne aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale e nonostante fosse stato ospitato in casa, il 25enne aggrediva entrambe a colpi di forbici. Le due donne riuscivano a fuggire ed a trovare l’ospitalità di un condomino. Ma pochi giorni dopo, il giovane mentre si trovava in ospedale, dopo la caduta, venne arrestato su ordinanza in carcere a firma del gip Maria Francesca Mariano. Attualmente, il 25enne si trova agli arresti domiciliari.