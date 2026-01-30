Anziano morto dopo due mesi dal pestaggio per questioni di vicinato. 43enne a processo in abbreviato 

Sceglie di essere giudicato con il rito abbreviato, il 43enne aletino, Carmelo Rizzo, accusato di omicidio preterintenzionale, per il decesso di Giuseppe Prestifilippo, il 78enne nato a Palermo e residente a Carate Brianza, che trascorreva diversi mesi ad Alezio, di cui è originaria la moglie. Ricordiamo che il pensionato morì il 24 novembre scorso, a seguito del pestaggio per mano del vicino di casa, dello scorso 2 agosto, per questioni futili, probabilmente legate al danneggiamento di un tubo, situato al confine fra le due proprietà. Prestifilippo era stato ricoverato prima in Rianimazione all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in coma, per poi essere trasferito in una clinica milanese, dove è deceduto.

Il processo con rito abbreviato è stato accolto oggi dal gup Tea Verderosa, nel corso dell’udienza preliminare e verrà discusso il 24 aprile prossimo.

Sempre oggi, il pm Maria Vallefuoco che nella scorsa udienza aveva riformulato l’imputazione da lesioni gravissime a omicidio preterintenzionale, ha comunicato di non condividere la proposta di patteggiamento a 4 anni e 10 mesi depositata nei giorni scorsi per Rizzo.

In precedenza, il gup Angelo Zizzari aveva respinto l’istanza di patteggiamento a 3 anni e 6 mesi di reclusione.

La difesa, rappresentata dagli Luigi Covella e Luigi Suez, ha quindi optato oggi per il rito abbreviato. Intanto, i familiari della vittima, i figli erano presenti in udienza, si sono costituiti parte civile con gli avvocati Pompeo Demitri e Alessandro Grassi.

In base alla ricostruzione dei fatti, eseguita dai carabinieri della stazione di Alezio e dai colleghi della compagnia di Gallipoli, il 2 agosto in Via Ferrante, ad Alezio, sarebbe sorta una discussione per questioni di vicinato. Rizzo avrebbe accusato il pensionato del danneggiamento di un tubo d’irrigazione e colpito al viso più volte, fino a provocargli delle gravi lesioni.

Il 7 agosto era scattato l’arresto, con ordinanza di custodia cautelare del gip, nei confronti di Rizzo.