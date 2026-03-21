Investe donna incinta sulle strisce e scappa, rintracciato e denunciato 41enne

Un pomeriggio di paura quello vissuto ieri in piazza Primiceri a Matino, dove una donna di 38 anni, in stato di gravidanza, è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il conducente del veicolo, invece di fermarsi a prestare soccorso, si è dileguato immediatamente, facendo perdere le proprie tracce.

L’allarme è scattato intorno alle 13:40. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casarano. Grazie a un’efficace attività info-investigativa e, soprattutto, all’analisi meticolosa dei sistemi di videosorveglianza della zona, i militari sono riusciti a ricostruire la dinamica del sinistro. In breve tempo è stato identificato il veicolo, un’utilitaria e il suo conducente: un uomo di 41 anni residente a Neviano.

L’uomo è stato rintracciato e segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Le accuse ipotizzate a suo carico sono di lesioni personali stradali e fuga in caso di incidente con feriti. Al momento, gli inquirenti stanno completando gli accertamenti per definire ogni dettaglio dell’accaduto, sotto il coordinamento della Procura salentina.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice arancione presso l’ospedale di Gallipoli. Nonostante il forte impatto e lo shock, le notizie che giungono dal nosocomio sono rassicuranti. La 38enne non è in pericolo di vita e, fortunatamente, la gravidanza non sembrerebbe aver subito complicazioni a causa dell’investimento.

Naturalmente, il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza dell’indagato dovrà essere accertata in sede di processo.