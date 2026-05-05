Sequestrate 20 piante di marijuana e dosi di hashish a Ortelle, arrestato 55enne

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel basso Salento. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della stazione di Poggiardo, supportati dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maglie, hanno tratto in arresto un uomo di 55 anni residente nella zona.

L’operazione è scattata a seguito di un’accurata attività di osservazione nel territorio di Ortelle. I militari hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione del cinquantacinquenne, rinvenendo una prima quantità di droga già pronta per il consumo o la cessione e, nello specifico circa 35 grammi di marijuana e 5 grammi di hashish.

Il controllo non si è però fermato alle mura domestiche. Gli investigatori hanno deciso di estendere le operazioni a un terreno agricolo nella disponibilità dell’uomo. Qui la scoperta più rilevante: i carabinieri hanno individuato una coltivazione composta da 20 piante di marijuana, coltivate illegalmente.

Tutta la sostanza stupefacente e le piante sono state poste sotto sequestro. Il 55enne è stato condotto in caserma per le formalità di rito e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.