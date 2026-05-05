Fiamme nella notte a Nardò, interviene la squadra dei Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione nelle scorse ore a Nardò, dove, un principio d’incendio ha interessato un’autovettura in sosta. L’episodio si è verificato in via G. Ungaretti, intorno alle 0.40 e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi per evitare che la situazione si aggravasse.

A domare le fiamme è stata una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli. Giunti rapidamente sul posto, i caschi rossi hanno constatato che il fuoco aveva già parzialmente avvolto la parte anteriore di una Fiat Punto parcheggiata in strada.

Grazie alla rapidità delle operazioni di spegnimento e alla successiva messa in sicurezza dell’area, il personale intervenuto è riuscito a contenere i danni al solo vano motore del veicolo; evitare il coinvolgimento di altre vetture vicine o abitazioni e scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Una volta estinto il rogo, sono iniziate le procedure per determinare la natura dell’incendio. Sul posto, oltre ai Caschi Rossi, erano presenti i militari dell’Arma dei Carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi e gli accertamenti di competenza per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.