Terrore al ‘Cillà’s’ di Matino: blitz armato tra la folla del sabato sera

​Una serata dedicata al relax e alla convivialità si è trasformata in un attimo di puro panico a Matino. Intorno alle 23.30 di sabato, il noto locale Cillà’s Pub, situato in via del Timo, è stato teatro di una violenta incursione criminale proprio mentre era gremito di avventori per il weekend del Primo Maggio.

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​Due individui, con le fattezze nascoste da travisamenti e impugnando una pistola, hanno fatto irruzione nel locale scatenando il gelo tra i presenti. Senza perdersi in chiacchiere, i malviventi hanno puntato l’arma contro il titolare, dirigendosi con estrema determinazione verso l’area del bancone.

In un’azione fulminea e brutale, i rapinatori hanno minacciato il personale e i clienti e guadagnato l’uscita in pochi secondi, prima che chiunque potesse accennare una reazione.

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​Il piano era studiato nei minimi dettagli, sfruttando la posizione del pub, che sorge a ridosso della strada provinciale 360. Questa arteria rappresenta una via di scampo ideale verso Casarano. Ad attendere i due all’esterno pare ci fosse una Fiat Punto, a bordo della quale il gruppo si è dileguato nell’oscurità.

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​Subito dopo l’assalto, sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Casarano. I militari hanno immediatamente isolato l’area per i rilievi scientifici, interrogato i testimoni oculari, ancora sotto shock, visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Al momento non è stata ancora resa nota l’entità esatta della somma sottratta.