Kitesurfista disperso in mare tra Torre Chianca e Torre Lapillo. Ricerche in corso

Sono ore di profonda angoscia per le sorti di un kitesurfista di circa 30 anni, originario di Erchie, scomparso nel pomeriggio di ieri nello specchio d’acqua compreso tra Torre Chianca e Torre Lapillo.

A far scattare la macchina dell’emergenza sono stati gli altri sportivi presenti sulla spiaggia. Non vedendolo rientrare a riva e avendo perso il contatto visivo con la sua vela, i compagni hanno immediatamente allertato la Capitaneria di Porto di Gallipoli.

La risposta è stata tempestiva: nel giro di pochi minuti, il protocollo di ricerca e soccorso in mare è stato attivato, concentrando gli sforzi in un quadrante specifico della costa ionica.

Le operazioni di pattugliamento si stanno focalizzando nella zona nota come Baia Grande, un’area particolarmente rinomata e frequentata dagli amanti del kitesurf e del windsurf per le sue correnti e l’esposizione ai venti.

Al momento, il dispositivo di soccorso vede impegnati i mezzi navali della Guardia Costiera di Gallipoli, che perlustrano il tratto di mare palmo a palmo e un elicottero, impegnato in sorvoli a bassa quota per individuare dall’alto la vela o il giovane sportivo.