Lecce, adescava donne sulle app di incontri per rapinarle, arrestato 44enne dai Carabinieri

Un’articolata e ininterrotta attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Lecce Santa Rosa ha consentito di individuare e arrestare un 44enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di due gravi rapine aggravate commesse nei giorni scorsi a Lecce ai danni di due donne.

Le indagini hanno preso avvio a seguito di due distinti episodi, accomunati da un modus operandi particolarmente violento. L’uomo, secondo quanto ricostruito, adescava le vittime attraverso piattaforme online di incontri, fissava appuntamenti e, una volta accertata l’assenza di altre persone, entrava in azione armato di oggetti da taglio, minacciando e aggredendo le vittime per impossessarsi di denaro e telefoni cellulari.

Il primo episodio si è verificato il 25 aprile scorso, quando una 48enne di origine colombiana è stata minacciata con un coltello da cucina. La donna, dopo aver consegnato i telefoni, è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto. L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di avviare tempestivamente le indagini e di sequestrare l’arma, abbandonata dall’aggressore durante la fuga.

Ancora più grave il secondo episodio, avvenuto il 28 aprile all’interno di una struttura ricettiva della città. In questa circostanza una 36enne, di origine dominicana ma residente in provincia di Novara, è stata aggredita con un paio di forbici e colpita con violenza, riportando lesioni, tra cui la parziale recisione del lobo auricolare. L’azione è stata interrotta grazie al provvidenziale intervento di una terza persona presente, mentre le immagini dell’accaduto, acquisite dai sistemi di videosorveglianza, si sono rivelate determinanti per le indagini.