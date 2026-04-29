Lecce, controlli della Polizia. Oltre 3.000 persone identificate e sequestri di droga

Servizi straordinari di controllo nel Salento: focus sulla Stazione, il centro cittadino e i comuni della provincia. Emesso un avviso orale per un 30enne leccese.

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Continua senza sosta l’attività della Polizia di Stato per garantire la sicurezza nel territorio salentino. Anche nel corso della scorsa settimana, la Questura di Lecce ha disposto servizi straordinari di controllo, mirati a rafforzare la vigilanza e prevenire reati di natura predatoria e legati allo spaccio di stupefacenti.

Il personale dell’U.P.G.S.P., in sinergia con gli operatori della Polfer, ha intensificato il monitoraggio nelle aree a maggiore afflusso della città. Sotto la lente d’ingrandimento sono finite la Stazione Ferroviaria; Piazza Alleanza e il Convitto Palmieri.

Proprio durante questi controlli, in Via dei Verardi, le perquisizioni su quattro soggetti hanno portato al sequestro di 1,75 grammi di cocaina (con relativa sanzione amministrativa per il possessore) e al rinvenimento di ulteriori 10,02 grammi di hashish a carico di ignoti.

L’operazione, che ha visto il coordinamento tra i Commissariati di Gallipoli e Galatina, il Reparto Prevenzione Crimine e la Polizia Ferroviaria, ha prodotto risultati significativi su scala provinciale:

Attività di Controllo Risultati Totali
Persone identificate 3.341
Veicoli controllati 1.528
Sequestri amministrativi 1 (Veicolo circolante ad Aradeo già sotto sequestro)

Sul piano delle misure di prevenzione, il Questore della Provincia di Lecce,  Giampietro Lionetti, ha emesso un avviso orale nei confronti di un uomo di 30 anni residente a Lecce.

Il profilo del 30enne, già noto alle forze dell’ordine per arresti in flagranza per furto aggravato e denunce per maltrattamenti in famiglia, violazione di domicilio e porto abusivo di armi, ha spinto l’autorità a un richiamo formale. L’uomo dovrà ora mantenere una condotta conforme alla legge per evitare l’applicazione di ulteriori e più restrittive misure di pubblica sicurezza.

I controlli stradali nel centro cittadino hanno portato inoltre all’elevazione di verbali per infrazioni al Codice della Strada, confermando l’approccio a 360 gradi delle forze dell’ordine per la tutela della legalità urbana.

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