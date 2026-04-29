Lecce, controlli della Polizia. Oltre 3.000 persone identificate e sequestri di droga

Continua senza sosta l’attività della Polizia di Stato per garantire la sicurezza nel territorio salentino. Anche nel corso della scorsa settimana, la Questura di Lecce ha disposto servizi straordinari di controllo, mirati a rafforzare la vigilanza e prevenire reati di natura predatoria e legati allo spaccio di stupefacenti.

Il personale dell’U.P.G.S.P., in sinergia con gli operatori della Polfer, ha intensificato il monitoraggio nelle aree a maggiore afflusso della città. Sotto la lente d’ingrandimento sono finite la Stazione Ferroviaria; Piazza Alleanza e il Convitto Palmieri.

Proprio durante questi controlli, in Via dei Verardi, le perquisizioni su quattro soggetti hanno portato al sequestro di 1,75 grammi di cocaina (con relativa sanzione amministrativa per il possessore) e al rinvenimento di ulteriori 10,02 grammi di hashish a carico di ignoti.

L’operazione, che ha visto il coordinamento tra i Commissariati di Gallipoli e Galatina, il Reparto Prevenzione Crimine e la Polizia Ferroviaria, ha prodotto risultati significativi su scala provinciale: