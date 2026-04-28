Giro di cocaina e hashish nel centro storico di Lecce. Scattano tre arresti

Ci sono tre arresti per un presunto bazar della droga, nello specifico, cocaina ed hashish nel centro storico di Lecce.

Oggi, come disposto nell’ordinanza del gip Marcello Rizzo, sono finiti ai domiciliari: D. A. S., 28enne, N.T., 21enne e P. G. C., 43 anni, tutti leccesi, per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Il giudice, dopo la richiesta di arresto del pm Maria Vallefuoco e gli interrogatori preventivi dei tre indagati, durante il quale hanno fornito la loro versione dei fatti, ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per tutti, considerando la sussistenza delle esigenze cautelari. La Procura aveva chiesto il carcere per D.A.S ed N.T. ed i domiciliari per P.G.C.

I nove episodi contestati si sarebbero verificati tra il 17 ed il 21 ottobre scorso, nel quartiere Le Giravolte. In base agli accertamenti dei carabinieri del Norm di Lecce, i tre avrebbero allestito una sorta di bazar della droga, come emerso in base al continuo via vai di persone. E avrebbero ceduto, dietro un corrispettivo di denaro, 13 dosi di cocaina a cinque “clienti”. Invece, si parla di oltre un centinaio di dosi di hashish per altri 4 episodi. Uno dei “clienti”, avrebbe acquistato ben 90 dosi. Inoltre, sempre in base all’ipotesi accusatoria, P.G.C. avrebbe agito da sentinella, effettuando ronde in bici, per accertare la presenza delle forze dell’ordine.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Salvatore Rondine e Giovanni Valentini, potrà rivolgersi al Riesame, per chiedere la revoca o l’attenuazione della misura.

Nei giorni scorsi, invece, L.,S. madre di N. T., ha rimediato 5 anni di reclusione per episodi di spaccio avvenuti fino ad aprile del 2025, nell’abitazione di famiglia. Venne arrestato anche il figlio che era poi tornato in libertà dopo il Riesame, ma che adesso ha subito un nuovo arresto per droga.