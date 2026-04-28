Auto rubata e senza targhe in fiamme sulla provinciale, intervento all’alba dei Vigili del Fuoco

Risveglio movimentato all’alba di oggi nel basso Salento. Alle ore 05:36 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli è dovuta intervenire nel territorio del Comune di Ugento, lungo la Strada Provinciale 54, a causa dell’incendio di un’autovettura che minacciava la sicurezza della carreggiata.

Giunti sul posto, i caschi rossi hanno trovato una Alfa Romeo Giulietta interamente avvolta dalle fiamme. Nonostante la tempestività delle operazioni di spegnimento, il veicolo è andato completamente distrutto.

Dalle prime verifiche effettuate subito dopo la messa in sicurezza dell’area, sono emersi dettagli che hanno immediatamente spostato l’attenzione sulla natura dolosa o legata ad attività illecite. Il veicolo era privo di targa e dagli accertamenti sul telaio, l’auto è risultata essere stata oggetto di furto.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell’incendio sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Casarano. I militari hanno avviato le indagini e i rilievi del caso per risalire ai responsabili del furto e chiarire la dinamica che ha portato all’abbandono e al successivo rogo del mezzo.