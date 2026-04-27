Casarano, fiamme nella notte in via Preite. A fuoco una Fiat Panda

Attimi di tensione nella notte a Casarano. Intorno alle ore 02:35 della nottata appena trascorsa, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli è dovuta intervenire d’urgenza in via Preite a causa di un incendio che ha interessato un’autovettura parcheggiata in strada.

Le fiamme hanno avvolto parzialmente la parte anteriore di una Fiat Panda. Il rogo, divampato nel cuore della notte, ha rischiato di propagarsi rapidamente, ma l’allarme lanciato ha permesso un arrivo immediato dei soccorsi.

L’intervento dei Caschi Rossi è stato decisivo per domare le fiamme prima che distruggessero l’intero abitacolo e la messa in sicurezza dell’area circostante per evitare coinvolgimenti di altri veicoli.

Una volta concluse le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, sono iniziati i rilievi per determinare la natura del rogo. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione Carabinieri di Collepasso, incaricati di effettuare gli accertamenti di competenza.

Al momento non si esclude alcuna pista.