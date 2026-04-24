Ancora una tragedia sulla 275. Incidente mortale a Surano, perde la vita 25enne

È stato un lunedì sera tragico per il Salento quello di ieri. Intorno alle ore 19:00, la strada statale 275 è stata teatro di un gravissimo incidente stradale nei pressi di Surano, che è costato la vita a un giovane di appena 25 anni.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, il giovane si trovava alla guida della sua moto e procedeva lungo l’arteria che collega Maglie a Santa Maria di Leuca. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo a due ruote si è scontrato con un’autovettura, che viaggiava nella direzione opposta.

L’impatto è stato estremamente violento: il centauro è stato sbalzato dalla sella.

Immediato l’allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio. Sul luogo del sinistro sono giunti i sanitari del 118 che hanno tentato disperatamente di rianimare il 25enne, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto della tragedia anche i Carabinieri che hanno provveduto a isolare l’area, mettendo in sicurezza la carreggiata e avviando i rilievi di rito per determinare le cause che hanno portato al sinistro.