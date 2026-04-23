Parabita, nuovo assalto a uno sportello bancomat. Esplosione nella notte alla Unicredit

Torna a tremare il basso Salento sotto i colpi della “banda delle marmotte“. Un nuovo assalto esplosivo ha preso di mira lo sportello ATM della filiale Unicredit di via Vittorio Emanuele II, a Parabita.

L’allarme è scattato poco dopo le 3:00 di questa notte. I malviventi sono entrati in azione utilizzando la tecnica consolidata della “marmotta”. La deflagrazione, violenta, ha danneggiato la struttura esterna dell’istituto di credito.

Nonostante il boato e i danni ingenti, il piano dei banditi non è andato a buon fine, i malviventi sarebbero stati costretti a fuggire a mani vuote, probabilmente disturbati dal rapido attivarsi dei sistemi di sicurezza o dall’arrivo imminente delle forze dell’ordine.

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri

Le indagini sono ora concentrate sull’analisi dei filmati di videosorveglianza della banca e delle telecamere di sicurezza pubbliche presenti lungo le vie di fuga.