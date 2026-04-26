Scontro al passaggio a livello sulla Casarano-Ugento, muore un 49enne

L’ultima domenica di aprile è stata segnata da un drammatico incidente stradale andato in scena sulla provinciale 72 che collega Casarano a Ugento, in un tratto su cui si è discusso a lungo per la sua pericolosità. Il bilancio è pesante: Rocco Perrone, macellaio 49enne di Ruffano, ha perso la vita nello scontro tra un’auto e una moto. L’impatto, non lontano dal passaggio a livello, è stato fatale per il motociclista, un uomo stimato e conosciuto.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era alla guida della sua Kawasaki quando la due ruote, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con una Fiat 500. Sono stati gli automobilisti di passaggio ad attivare la macchina dei soccorsi.

Sul luogo dell’incidente mortale posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma ogni tentativo di salvare l’uomo è stato vano. Illeso, ma sotto choc, il conducente della vettura, un uomo di 61 anni.

Presenti anche i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Casarano, affiancati dai militari della stazione di Collepasso, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità, rallentata per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire con la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria e sarà trasferita nella camera mortuaria in attesa dell’autopsia, che sarà disposta dalla Procura della Repubblica di Lecce.

Come previsto nei casi di omicidio stradale, entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati, mentre il conducente della Fiat è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Un’altra vita spezzata sull’asfalto, un’altra famiglia colpita da un dolore improvviso, mentre cresce la richiesta di maggiore sicurezza su strade che troppo spesso diventano teatro di tragedie.