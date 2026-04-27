Veglie, sventato un furto al Consorzio di Bonifica. Fermate due persone

Grazie alla prontezza operativa e alla stretta collaborazione tra istituti di vigilanza e Forze dell’Ordine, un tentativo di furto ai danni del Consorzio di Bonifica CentroSud Puglia è stato sventato nella notte. L’operazione si è conclusa con il fermo di due persone sorprese all’interno della struttura.

Intorno alle 00:10, durante un servizio di controllo intensificato proprio a causa di precedenti tentativi di effrazione avvenuti nei giorni scorsi, una pattuglia di vigilanza in perlustrazione in località Monteruga, nell’agro di Veglie, ha notato un’Alfa Romeo grigia sospetta parcheggiata sul retro dello stabile.

Il personale di sicurezza, udendo rumori sospetti provenire dall’interno e riscontrando una grata forzata, ha immediatamente allertato la Centrale Operativa. Mentre sono stati informati i Carabinieri tramite il 112, altre due pattuglie di supporto, poi, sono state inviate sul posto. Durante l’avvicinamento, una delle unità ha intercettato un’altra vettura che fuggiva a folle velocità da una strada limitrofa in direzione San Pancrazio Salentino.

L’arrivo tempestivo dei militari dell’Arma ha permesso di mettere in sicurezza l’area e procedere al controllo interno dell’edificio. All’interno del Consorzio sono stati individuati e bloccati due uomini che tentavano di nascondersi tra i locali.

I due sono stati trovati in possesso di attrezzi idonei allo scasso. Successivamente, i militari hanno provveduto al trasferimento dei fermati in caserma per l’identificazione e l’espletamento delle indagini di rito.