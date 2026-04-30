Notte di fuoco a Neviano, Renault Clio distrutta da un incendio in via Roma

Fiamme nel cuore della notte appena trascorsa a Neviano, dove si è sviluppato un violento incendio che ha carbonizzato un’autovettura e ne ha danneggiata una seconda.

L’allarme è scattato intorno alle ore 01:40. Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta d’urgenza nel comune salentino per domare le fiamme che stavano avvolgendo una Renault Clio. Al loro arrivo, i caschi rossi hanno trovato il veicolo già completamente preda del fuoco.

Nonostante la tempestività delle operazioni di spegnimento, l’intensità del calore sprigionato (il cosiddetto irraggiamento termico) ha provocato danni significativi anche a una Opel Corsa parcheggiata a breve distanza.

Dopo aver domato il rogo, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i Carabinieri dell’Arma per effettuare i rilievi di rito.

Al momento, le cause che hanno dato origine alle fiamme sono ancora in corso di accertamento. Non viene esclusa alcuna pista.