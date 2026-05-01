Dramma a Sogliano Cavour, incendio in un’abitazione. Muore 84enne

Una normale serata si è trasformata in tragedia nel Salento. Intorno alle ore 21:30 di ieri, un incendio è divampato all’interno di un’abitazione situata in via Cairoli, nel comune di Sogliano Cavour.
Una volta lanciato l’allarme, sul posto è immediatamente intervenuta una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, proveniente dal distaccamento di Maglie.
I Caschi Rossi hanno lavorato incessantemente per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area circostante.
Purtroppo, la fase più drammatica dell’intervento si è consumata una volta riusciti a penetrare all’interno dei locali: durante le operazioni di spegnimento, il personale ha rinvenuto il corpo privo di vita di una donna, Fulvia Maniglia, 84enne, costretta su una sedia a rotelle a causa delle sue condizioni di salute. Per lei non c’è stato nulla da fare.
Sul luogo della tragedia, sono intervenuti anche i sanitari del 118 e gli uomini delle Forze dell’ordine.