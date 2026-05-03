Continuano senza sosta le ricerche di Mimmo, scomparso tra le onde a Porto Cesareo

Il mare, in queste ore, restituisce solo silenzio. A Porto Cesareo, dove il vento richiama ogni giorno appassionati di sport acquatici, si respira un’aria di attesa e speranza. Non si hanno ancora notizie, infatti, di Mimmo Piepoli, il 39enne originario di Erchie (Brindisi) scomparso mentre praticava kitesurf nello specchio di acqua tra Torre Chianca e Torre Lapillo, luogo spesso scelto dai surfisti quando soffia il vento di tramontana. L’uomo, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe scomparso nel nulla tra le onde, in una giornata che, per molti, sembrava ideale per uscire in mare.

Le ricerche: uno sforzo corale tra cielo e mare

Le ricerche proseguono senza sosta da Torre Colimena fino a Santa Maria di Leuca. In campo uomini e mezzi della Guardia Costiera, supportati da alcune squadre della Guardia di Finanza, dei vigili del fuoco, dell’Aeronautica Militare e della Protezione Civile. Tutti impegnati in un’operazione complessa che si estende tra mare aperto e tratti di costa. Ogni dettaglio viene analizzato, nella speranza di trovare un segno, una traccia. Le condizioni meteo-marine, caratterizzate da un forte vento da nord e da un mare molto mosso, continuano a complicare le operazioni, rendendo il lavoro dei soccorritori una vera e propria corsa contro il tempo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si era allontanato per praticare kitesurf, uno sport legato alle condizioni del vento e del mare. Proprio questi elementi, potrebbero aver contribuito alla tragedia. Le onde, quel giorno, si sono fatte più insidiose, trasformando una passione in un dramma ancora senza risposte. A lanciare i primi segnali d’allarme sono stati alcuni amici e bagnanti che avrebbero notato l’uomo in difficoltà. Un’istantanea che ha lasciato il posto, nel giro di pochi minuti, a una mobilitazione generale.

Le operazioni continuano senza interruzioni, coordinate per coprire la più ampia area possibile. Ogni ora trascorsa in mare, è guidata dalla volontà di riportare a casa una risposta.