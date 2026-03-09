Furti di rame e ferro, ma anche un attentato incendiario. Scattano quattro arresti

Scattano quattro arresti in relazione all’inchiesta sull’attentato incendiario del 13 settembre 2024, contro la sede dell’azienda che forniva distributori automatici nello stadio “Capoccia” di Casarano e si era aggiudicata l’incarico di gestire il bar, allo scopo di estromettere i nuovi gestori.

Agli indagati vengono contestati anche numerosi furti di rame, da impianti fotovoltaici e di materiale ferroso, poi rivenduto a ditte specializzate in raccolta dei metalli, nel Basso Salento.

Questa mattina è stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Salvatore Vitali, 48enne di Matino e Riccardo Attilio Viva, 28enne di Ugento. Domiciliari, invece, per Ivan Umberto Vitali, 19enne di Casarano (con braccialetto elettronico) e Maria Rita Borasci, 24 anni di Taviano. Ricordiamo che il provvedimento, a firma del gip Giulia Proto, è arrivato dopo la richiesta di arresto del pm Patrizia Ciccarese e gli interrogatori preventivi, davanti al giudice. Tutti si sono sottoposti all’interrogatorio Ad esclusione di Ivan Umberto Vitali che si è avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a spontanee dichiarazioni. Gli indagati ammesso il furto dell’auto, ma con l’intenzione di utilizzarla per ricavarne pezzi di ricambio, e negato categoricamente ogni coinvolgimento nell’incendio e nell’estorsione.

Rispondono a vario titolo delle accuse di associazione a delinquere, furto, estorsione, ricettazione.

Risultano indagati, ma la Procura non ha chiesto misure cautelari nei loro confronti e viene escluso il vincolo associativo: Carmela Monsellato, 59 anni di Casarano; Soìfia Coronese, 24enne di Ugento; Giovanni Coronese, 19 anni di Ugento, Riccardo Borasci, 26enne di Casarano.

Gli indagati sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Luca Puce, Davide Micaletto e Marco Buccarella e potranno fare ricorso davanti al tribunale del Riesame.

Le indagini svolte dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Casarano, alle dipendenze del capitano Aldo Gargiulo, hanno individuato i responsabili, attraverso l’acquisizione di filmati delle telecamere e intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Nel corso dell’inchiesta, è stato esaminato l’eventuale coinvolgimento di soggetti riconducibili a frange del tifo ultras, ma non sono emersi elementi significativi. Va detto che tre giorni prima dell’incendio, nella prima partita di campionato, i gestori del bar udirono cori del tipo «Andatevene, queste zone sono nostre» per il timore di ulteriori ritorsioni, decisero di rinunciare all’attività.

I fatti si sarebbero verificati tra settembre del 2024 e marzo del 2025. In merito all’attentato incendiario, il gruppo utilizzò una Fiat Punto grigia, rubata due giorni prima in località “Pietra Bianca” a Casarano. I malviventi cosparsero di liquido infiammabile non solo l’auto, ma anche un furgone Fiat Ducato della ditta.

La banda, in base all’accusa, operava tra Casarano, Matino e Andrano, dove è stato messo a segno un maxi-furto da 75mila euro di cavi in un impianto fotovoltaico. Invece, la refurtiva razziata tra Tuglie e Cannole, veniva dirottata presso centri di raccolta a Melissano e Racale. In che modo? Utilizzando auto rubate o “coperte” da false denunce,come nel caso di un Audi A4.