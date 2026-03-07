Aggressione sulla Statale 101, tre uomini picchiati con mazze da baseball

Un’aggressione, fulminea e dai contorni ancora sfocati è avvenuta nella serata di mercoledì lungo la strada statale 101. Intorno alle ore 20:00, nei pressi dello svincolo per Lido Conchiglie, tre uomini di Gallipoli (di età compresa tra i 30 e i 40 anni) sono stati vittima di un violento pestaggio mentre si trovavano in transito sulla carreggiata.

Secondo le prime ricostruzioni, i tre gallipolini sarebbero stati affiancati e costretti a fermarsi da un’altra vettura. Dal veicolo sarebbe uscito un gruppo di tre persone, armate di mazze da baseball, che si è immediatamente scagliato contro le vittime.

L’assalto è durato pochi minuti, ma gli aggrediti hanno riportato ferite gravi, con fratture a polsi, braccia e caviglie, segni evidenti di un attacco mirato a immobilizzare e punire.

Dopo il pestaggio, gli aggressori si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. I feriti sono riusciti a chiedere aiuto e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Uno dei tre uomini è stato trasportato d’urgenza in ospedale dai sanitari del 118, mentre gli altri due hanno raggiunto autonomamente il pronto soccorso del nosocomio gallipolino.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi tecnici, i militari dell’Arma non escludono alcuna pista.