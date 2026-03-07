Blitz antidroga della Polizia a Gallipoli, arrestato un 23enne con cocaina e marijuana

Nel primo pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un giovane di 23 anni, residente a Gallipoli, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata a seguito di una perquisizione domiciliare svolta dal Commissariato di Gallipoli, presso un’abitazione nella disponibilità del giovane. L’operazione di polizia giudiziaria ha permesso di rinvenire un quantitativo di droga di diverse tipologie, confermando l’ipotesi investigativa di una rete di spaccio locale.

Nello specifico, durante il controllo sono stati rinvenuti e sequestrati: circa 14 grammi di cocaina, già suddivisi in 27 dosi sigillate in involucri di cellophane e pronte per l’immissione sul mercato; oltre 270 grammi di marijuana; circa 8 grammi di hashish e 2 bilancini di precisione e materiale vario destinato al confezionamento delle dosi.

Inoltre, la perquisizione personale sul 23enne ha permesso di rinvenire la somma in contanti di 305 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Sotto sequestro è finito anche il telefono cellulare in uso all’indagato, al fine di approfondire i canali di approvvigionamento e vendita.

Al termine delle formalità di rito e su disposizione del Pubblico Ministero di turno, informato dell’arresto in flagranza, il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Oltre al procedimento penale, é in fase di valutazione l’applicazione di adeguate misure di prevenzione disposte dal Questore Giampietro Lionetti a carico dell’indagato.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.