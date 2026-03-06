Notte di fuoco nel Salento, fiamme a Lecce e Alliste. Distrutte due auto

È stata una notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a domare due roghi che hanno interessato altrettanti veicoli in diverse zone della provincia. Gli episodi, verificatisi a poche ore di distanza l’uno dall’altro, hanno richiesto l’intervento tempestivo delle squadre di soccorso per evitare danni ancora più gravi a persone o edifici circostanti.

Il primo rogo a Lecce: fiamme in Piazzale Padre Pio

Il primo allarme è scattato intorno alle 02:40 nel capoluogo barocco. Una squadra della sede centrale è intervenuta d’urgenza in Piazzale Padre Pio, nel cuore della zona 167/B. A prendere fuoco è stato un Fiat Doblò parcheggiato lungo la via pubblica.

Le fiamme hanno avvolto principalmente il vano motore del furgone. Grazie alla rapidità dell’operazione, i caschi rossi sono riusciti a circoscrivere l’incendio prima che il mezzo venisse interamente consumato, mettendo in sicurezza l’intera area. Sul posto, per i rilievi di rito, sono giunti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Scientifica, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Paura ad Alliste: Audi Q5 distrutta dal fuoco

Ancor prima, intorno alle 01:00, la criticità maggiore si è registrata ad Alliste, in via Marangi. In questo caso è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco Volontari del distaccamento di Ugento. L’incendio ha coinvolto un’Audi Q5che si trovava parcheggiata nei pressi di un’abitazione.

L’intensità del rogo è stata tale da distruggere completamente l’autovettura e danneggiare sensibilmente un infisso della casa adiacente a causa del forte calore sprigionato.

Solo il pronto intervento dei soccorritori ha impedito che l’incendio si propagasse all’interno dell’abitazione. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri per avviare le indagini.

Indagini in corso

Al momento, le cause che hanno dato origine ai due incendi restano in corso di accertamento. Non si esclude alcuna pista e le autorità stanno verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nelle zone interessate per raccogliere elementi utili alle indagini.