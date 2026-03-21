Interventi di emergenza nel Salento, crollo a Lecce e grave incendio in un cantiere nautico a Gallipoli

Sono state ore di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, impegnati in due distinti interventi critici tra il capoluogo e la “Città Bella”.

Il primo allarme è scattato intorno alle 22:45 del 20 marzo, in via dell’Abate a Lecce. Una porzione di parete perimetrale in materiale calcareo di un condominio ha ceduto improvvisamente. I detriti franati hanno colpito e danneggiato un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze. Fortunatamente, al momento del crollo non erano presenti passanti e non si registrano feriti. La squadra intervenuta ha immediatamente messo in sicurezza l’area, rimuovendo le parti pericolanti e interdicendo l’accesso per evitare ulteriori rischi.

L’incendio a Gallipoli Poche ore dopo, alle 04:57 del 21 marzo, l’emergenza si è spostata a Gallipoli, in via Vicinale Nanni. Due squadre del distaccamento locale sono intervenute per un vasto incendio divampato all’interno di un cantiere nautico. Le fiamme hanno avvolto diverse imbarcazioni (di lunghezza tra i 6 e gli 8 metri), minacciando un capannone adiacente di 400 mq colmo di materiali infiammabili e altre barche.

Grazie al tempestivo intervento, i Vigili del Fuoco sono riusciti a circoscrivere il rogo, evitando un disastro di proporzioni maggiori. Sul posto sono giunti i Carabinieri per avviare le indagini e stabilire la natura dell’incendio. Al momento sono ancora in corso le operazioni di bonifica.