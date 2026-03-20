Copertino-San Pietro Vernotico, scatta il divieto di trasferta per motivi di sicurezza

L’allerta sicurezza resta alta nel calcio dilettantistico salentino. In vista dell’incontro tra Copertino e San Pietro Vernotico (titolo sportivo acquisito dal Trepuzzi), previsto per il prossimo 22 marzo presso il campo sportivo di Copertino, le autorità hanno varato misure restrittive rigorose per prevenire possibili scontri tra le tifoserie.

Il provvedimento nasce da una dettagliata analisi del Questore di Lecce Giampietro Lionetti, che ha ravvisato il concreto pericolo di azioni violente. I precedenti tra le due fazioni e le tensioni registrate in altre occasioni hanno spinto le autorità a considerare elevato il rischio di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per garantire la tutela dei cittadini e degli sportivi, il Prefetto Natalino Manno, in accordo con “Viale Otranto”, ha disposto ufficialmente la chiusura totale del settore ospiti del campo sportivo di Copertino e il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel Comune di Trepuzzi.

Nonostante il testo del provvedimento faccia un riferimento isolato alla struttura di Casarano (probabile refuso tecnico nel documento originale), l’ordinanza si applica specificamente al match che si disputerà nell’impianto di Copertino per neutralizzare ogni possibile contatto tra gruppi organizzati.