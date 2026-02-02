Furto nella notte all’Eurospin di Ugento, ladri via con migliaia di euro di merce

Non si ferma l’ondata di colpi ai danni dei discount in provincia di Lecce. Nella notte appena trascorsa, intorno alle ore 2:00, i malviventi sono tornati a colpire il punto vendita Eurospin di Ugento, già finito nel mirino dei ladri.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, ad agire sarebbero stati due persone con il volto travisato da passamontagna. I malviventi sono riusciti a introdursi nella struttura forzando la porta antipanico principale.

L’azione è stata fulminea. Una volta all’interno, i ladri hanno riempito diversi carrelli con salumi, formaggi e carne. Secondo una prima stima, il danno economico per l’esercizio commerciale ammonterebbe diverse migliaia di euro

Completata la razzia, la banda si è data alla fuga a bordo di una un’autovettura, facendo perdere le proprie tracce

L’attivazione del sistema d’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato delle guardie giurate e dei militari dell’Arma dei Carabinieri.

Gli uomini della “Benemerita”, giunti sul posto per i rilievi di rito, hanno proceduto all’acquisizione dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza. Le immagini sono ora al vaglio degli inquirenti per individuare dettagli utili all’identificazione dei responsabili e per verificare se il veicolo utilizzato risulti rubato.