Minaccia i gestori di un pub per estorcere bevande alcoliche, arrestato 38enne

Nella serata di ieri, nell’ambito del servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Nardò e Copertino, disposto dal Questore Giampietro Lionetti, in base a quanto definito nel Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 38 anni, nato a Roma ma domiciliato a Nardò, ritenuto responsabile del reato di evasione.

La squadra volante del Commissariato locale, mentre transitava nel centro della città, è stat allertata dal proprietario di un locale in difficoltà per la presenza di un soggetto che si era presentato all’interno dell’esercizio commerciale in stato di agitazione, dovuta all’abuso di sostanze alcoliche e stava cercando di estorcere bevande minacciando i gestori.

I poliziotti hanno immediatamente bloccato il 38enne e hanno proceduto all’arresto per evasione, oltre che a deferirlo in stato di libertà per il reato di estorsione.

Il Pubblico Ministero di turno, informato sui fatti, ha disposto per l’uomo il regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.