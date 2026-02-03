Nardò-Fasano, la decisione del Prefetto. Settore ospiti chiuso e divieto di trasferta 

La sfida di calcio tra Nardò e Fasano, in programma per domenica 8 febbraio 2026 allo stadio “Giovanni Paolo II”, si giocherà in un clima di massima allerta. In seguito alla Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Prefetto di Lecce Natalino Manno, sono state disposte misure restrittive rigorose per prevenire scontri e tutelare l’ordine pubblico.
La decisione, maturata nell’incontro dello scorso 28 gennaio, nasce da un’analisi dettagliata dei rischi potenziali. Le autorità hanno evidenziato una storica e accesa rivalità tra le frange ultras delle due tifoserie.
Per garantire che la giornata di sport non si trasformi in un’occasione di disordine, il Prefetto ha firmato un provvedimento che impone che l’accesso alla curva destinata alla tifoseria organizzata del Fasano presso lo stadio “Giovanni Paolo II” rimarrà interdetto e il divieto assoluto di acquistare i tagliandi per l’incontro a tutti i residenti nella provincia di Brindisi.