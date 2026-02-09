Senza autorizzazione trasporta rifiuti speciali, denunciato. Scatta il sequestro per l’autocarro

I militari della Guardia Costiera dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto particolarmente impegnato nelle attività di accertamento e repressione di condotte illecite a danno dell’ambiente, nella giornata di ieri ha posto sotto sequestro un autocarro colto in flagranza nel trasportare rifiuti speciali privo delle autorizzazioni.

Durante i controlli ambientali espletati sul territorio, i militari, rilevata la presenza sospetta nel traffico veicolare hanno proceduto a sottoporre a controllo il mezzo, a bordo del quale è stata accertata la presenza di rifiuti metallici, classificabili come rifiuti .

Il conducente non fornendo elementi sufficienti in merito alla tracciabilità, essendo sprovvisto dell’iscrizione all’albo gestori ambientali è stato sottoposto a controllo più approfondito, al termine del quale è stato deferito alla Procura della Repubblica per gestione illecita di rifiuti, sottoponendo a sequestro preventivo l’automezzo. Le nuove norme introdotte in materia di lotta ai crimini ambientali prevedono altresì il ritiro della patente per l’adozione del provvedimento di sospensione da parte della Prefettura.

Le attività di verifica in questione si inseriscono in una più ampia operazione di polizia marittima e di controllo in materia ambientale, con l’obiettivo di tutelare gli ecosistemi terrestri e marino – costieri da comportamenti illeciti e dannosi.