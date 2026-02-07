Tragedia sfiorata a Parabita, cade nel vano ascensore. 72enne in codice rosso

Momenti di puro terrore a Parabita, in un condominio di via Torino. Una donna di 72 anni è rimasta gravemente ferita a causa di un malfunzionamento del sistema di sicurezza dell’ascensore della palazzina in cui risiede.

Secondo le prime ricostruzioni, la signora, che abita al primo piano, avrebbe chiamato l’elevatore. Tuttavia, per cause ancora in corso di accertamento, la porta si sarebbe aperta nonostante la cabina fosse rimasta ferma al piano inferiore. Non accorgendosi del pericolo, la donna ha fatto un passo nel vuoto, precipitando per circa tre metri.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure in loco alla donna, per poi trasferirla in Codice Rosso presso l’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Casarano.