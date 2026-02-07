Ancora auto in fiamme nel Salento, incendiate Bmw a Martano e Fiat 500 a Lecce

E’ stata una nottata impegnativa quella trascorsa dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, impegnati nella nottata appena trascorsa, in due interventi, per altrettante autovettura in fiamme.

Il primo intervento alle ore 2:55 circa nel Comune di Martano, in via Giuseppe Verdi, per un incendio che ha interessato una Bmw, parcheggiata in strada. L’opera di totale spegnimento e successiva bonifica ha impedito ulteriori danni alle strutture limitrofe. Sul posto erano presenti i militari dell’Arma dei Carabinieri del posto per gli adempimenti di competenza.

Trascorsa poco più di un’ora, alle 4:20 nel capoluogo, in via Calabria, gli uomini di “Viale Grassi, sono stati chiamati per un incendio che ha colpito una Fiat 500. Anche in questo caso l’intervento dei Caschi Rossi ha rimedito danni maggiori.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato.