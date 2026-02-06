Brucia nella notte un’auto a Taviano, danneggiata Mercedes Glc

Nella nottata appena trascorsa, a Taviano, dove il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli ha scongiurato conseguenze ben più gravi in seguito a un incendio che ha coinvolto un veicolo in sosta.

L’allarme è scattato quando le fiamme hanno iniziato a sprigionarsi dalla parte anteriore di una Mercedes Glc, parcheggiata lungo la strada. Nonostante la rapidità con cui il fuoco ha interessato il vano motore e il muso dell’auto, la squadra è giunta sul posto in pochi minuti, dando inizio alle operazioni di spegnimento.

L’opera dei Caschi Rossi non si è limitata a domare le fiamme. Gli uomini del distaccamento gallipolino hanno proceduto alla completa bonifica dell’area

Oltre ai soccorritori tecnici, sul luogo dell’evento sono intervenuti i militari della Stazione dei Carabinieri del posto. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per accertare le cause che hanno dato origine alle fiamme.