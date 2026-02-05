Coppia di anziani rapinata in casa, momenti di terrore a Monteroni

Sono stati momenti di paura, di vero e proprio terrore quelli vissuti da una coppia di anziani, fratello e sorella di 80 e 79 anni di Monteroni, vittime mercoledì sera di una rapina tra le mura domestiche della loro abitazione .

Tutto si è consumato in pochi istanti quando la porta di ingresso è stata scardinata e tre malviventi, con il volto travisato da passamontagna, sono piombati all’interno.

Mentre uno dei complici teneva sotto scacco i due in una stanza, gli altri due hanno iniziato a mettere a soqquadro l’intera abitazione alla ricerca di contanti e oggetti di valore.

Nonostante la violenza dell’azione, i malviventi non avrebbero trovato grandi somme di denaro. Prima di fuggire, però, si sono accaniti sugli effetti personali più intimi: hanno costretto i due anziani a consegnare le fedi nuziali

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Carabinieri.