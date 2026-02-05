Doppio incendio nella notte nel Salento, a fuoco furgone e auto a Nardò e Taviano

In entrambi i casi, i Caschi Rossi hanno provveduto alle operazioni di spegnimento. Cause in corso di accertamento, indagano le Forze dell’Ordine

Nottata impegnativa quella dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce che, oltre a essere costretti a intervenire per i danni causati dal maltempo, sono stati occupati a domare incendi a mezzi di trasporto.

Il primo intervento si è reso necessario intorno alle ore 00:30 circa nel Comune di Nardò, dove le fiamme hanno interessato un autofurgone Fiat Daily,  parcheggiato all’interno di un’area privata.

Il secondo  è avvenuto intorno alle ore 05:40 circa nel Comune di Taviano, dove ad andare a fuoco è stata una Fiat Panda, anch’essa regolarmente parcheggiata all’interno di un’area privata.

In entrambi i casi, i Caschi Rossi  hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza dei luoghi, evitando ulteriori danni a persone e cose e scongiurando situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Sul posto erano presenti le Forze dell’Ordine per gli adempimenti di competenza.

Le cause sono in corso di accertamento.

