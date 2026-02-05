Doppio incendio nella notte nel Salento, a fuoco furgone e auto a Nardò e Taviano

Nottata impegnativa quella dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce che, oltre a essere costretti a intervenire per i danni causati dal maltempo, sono stati occupati a domare incendi a mezzi di trasporto.

Il primo intervento si è reso necessario intorno alle ore 00:30 circa nel Comune di Nardò, dove le fiamme hanno interessato un autofurgone Fiat Daily, parcheggiato all’interno di un’area privata.

Il secondo è avvenuto intorno alle ore 05:40 circa nel Comune di Taviano, dove ad andare a fuoco è stata una Fiat Panda, anch’essa regolarmente parcheggiata all’interno di un’area privata.

In entrambi i casi, i Caschi Rossi hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza dei luoghi, evitando ulteriori danni a persone e cose e scongiurando situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Sul posto erano presenti le Forze dell’Ordine per gli adempimenti di competenza.

Le cause sono in corso di accertamento.