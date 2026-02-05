Salento flagellato dal maltempo, la conta dei danni. Decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Forte vento e pioggia torrenziale e tantissimi danni, è questo il bilancio dell’ondata di maltempo che ha flagellato il Salento nelle ultime 24 ore, costringendo i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce a decine di interventi per evitare danni maggiori.

Solo a Lecce, n viale Calasso è stato messo in sicurezza un segnale luminoso per l’attraversamento pedonale, staccatosi dal palo di sostegno. In piazza Mazzini è stato rimosso un pannello luminoso divelto dalla propria base. In viale Roma un ramo pericolante ha interessato una pista ciclabile, rendendo necessario un tempestivo intervento. In via Potenza si è registrata la caduta di un grosso albero di pino che ha invaso parte della carreggiata, danneggiando un’autovettura. Sempre a causa del vento, un ramo di eucalipto si è riversato sulla sede stradale della Tangenziale Est, direzione Maglie, all’altezza dello svincolo di Giorgilorio, ed è stato prontamente rimosso. Ulteriori interventi si sono resi necessari anche in viale Giovanni Paolo II, dove un albero ha divelto la recinzione dei campetti antistanti lo stadio adagiandosi su un’autovettura e in via Giammatteo, dove un ramo spezzato che invadeva la carreggiata ed è stato rimosso per garantire la sicurezza della circolazione.

Per quel che riguarda la provincia le squadre operative dei Caschi Rossi sono intervenute per caduta di alberi su diverse strade, alcuni dei quali hanno interessato anche la linea ferroviaria nel tratto San Donato di Lecce – Galugnano e per caduta di pali della rete Telecom e di infrastrutture riguardanti la distribuzione dell’energia elettrica.

Gli interventi dei Vigili del Fuoco sono valsi alla messa in sicurezza delle aree interessate, al fine di eliminare le situazioni di pericolo e tutelare la pubblica e privata incolumità.