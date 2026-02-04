Violenza domestica e contrasto ai fenomeni pericolosi per l’ordine pubblico, il Questore emette 32misure di prevenzione

Continua l’attività della Polizia di Stato finalizzata alla prevenzione ed al contrasto di fenomeni pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre che connessi ad episodi di violenza domestica verificatisi in provincia.

In tale contesto, il Questore Giampietro Lionetti ha adottato 32 misure di prevenzione nel solo mese di gennaio, all’esito dei riscontri effettuati dalla Divisione Anticrimine della Questura.

Nello specifico, sono stati emessi due ammonimenti, a carico di un uomo di Gallipoli di 45 anni, autore di messaggi persecutori verso l’ex moglie (cyberstalking), e di un giovane di 17 anni, per violenza privata verso l’ex fidanzata.

Inoltre, sono stati emessi tre fogli di via obbligatori, di cui uno a carico di un cittadino straniero di 39 anni, il quale per 2 anni non dovrà tornare nel Comune di Galatone, poiché responsabile di resistenza e minaccia a P.U.

Analogamente, su proposta dei Commissariati di Pubblica Sicurezza o d’iniziativa, è stata avviata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Lecce una complessa attività istruttoria che ha permesso al Questore di emettere ventuno avvisi orali, misure di prevenzione personale amministrativa a carico di soggetti ritenuti socialmente pericolosi o inclini a delinquere che, alla luce dei precedenti penali e della condotta di vita, sono ritenuti sostentarsi in tutto o in parte con proventi di attività illecita.

Pertanto, il Questore li ha avvisati di cambiare condotta, attenendosi alla legge, al fine di non incorrere in misure di prevenzione più restrittive, tra cui ad esempio la sorveglianza speciale.

Altri sei avvisi orali, invece, sono stati adottati su proposta dei Carabinieri.