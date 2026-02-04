Tragedia a Melissano, 49enne trovata senza vita in casa

Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Melissano. Una donna di 49 anni è stata rinvenuta priva di vita all’interno della sua abitazione. Al momento, le cause del decesso restano avvolte nel mistero.

L’allarme è scattato nelle scorse ore quando il proprietario dell’immobile, non riuscendo a mettersi in contatto con la donna, ha allertato immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della 49enne.

Il corpo è stato messo a disposizione del magistrato di turno, che con ogni probabilità disporrà l’autopsia nelle prossime ore. L’esame necroscopico sarà fondamentale per stabilire se si sia trattato di un malore improvviso, di cause naturali o di altre circostanze.