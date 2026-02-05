Rapina al supermercato, assalto prima della chiusura. Indagano i Carabinieri

Un lunedì sera trasformato in un incubo per dipendenti e clienti di un supermercato di Salice Salentino. Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 20:00 quando l’attività commerciale si apprestava a chiudere i battenti e due persone, con il volto travisato, hanno fatto irruzione nei locali seminando il panico.

Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori hanno agito con estrema rapidità. Uno dei due uomini, armato di pistola, ha costretto il personale a consegnare l’incasso della giornata.

I malviventi sono riusciti a sottrarre dalle casse una cifra che si aggira intorno ai 1.500 euro.

Subito dopo aver ottenuto il denaro, i due si sono dileguati rapidamente. All’esterno dell’esercizio li attendeva una Lancia Y utilizzata per la fuga. In pochi istanti i responsabili hanno fatto perdere le proprie tracce

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti i Carabinieri, hanno ascoltato i testimoni e avviato immediatamente le indagini per risalire all’identità dei colpevoli.

Utile alle investigazione potrebbe essere la visione dei filmati di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti all’interno del locale e in zona.