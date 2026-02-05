Hashish, marijuana e metadone nascosti in casa. Arrestato 42enne

Nel primo pomeriggio di ieri, un’operazione condotta dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Maglie, con il supporto dei colleghi della Stazione di Otranto, ha portato all’arresto in flagranza di reato di un uomo di 42 anni del luogo per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

L’intervento è scaturito da un controllo alla circolazione stradale. Durante le verifiche sul veicolo condotto dall’uomo, i militari hanno rinvenuto una siringa con tracce ematiche, elemento che ha indotto gli uomini dell’Arma ad approfondire gli accertamenti. I Carabinieri hanno quindi esteso il controllo all’abitazione del soggetto.

La perquisizione domiciliare ha consentito di scoprire un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 190 grammi, 1,3 grammi di marijuana, 23 bottigliette di metadone e un bilancino elettronico, materiale compatibile con una presunta attività di spaccio.

Tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che eventuali colpevolezze in ordine alle violazioni contestate dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.