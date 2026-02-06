Scontro frontale tra auto e moto sulla Provinciale, 46enne in codice rosso

E’ di un ferito il bilancio di un nuovo incidente avvenuto sulle strade della provincia di Lecce.
Nel tardo pomeriggio di ieri, sulla Strada Provinciale 109 che collega San Pancrazio Salentino a Torre Lapillo, per cause ancora da chiari i sono scontrate frontalmente una Kia e una moto Ducati.
Ad avere la peggio il conducente della due ruote un 46enne di Mesagne, che a seguito dell’impatto è stato violentemente scaraventato sull’asfalto.
Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure in loco al motociclista, per poi trasferirlo d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi”. illeso, invece, il conducente dell’autovettura.
Sul posto anche gli uomini delle Forze dell’Ordine, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause del sinistro.