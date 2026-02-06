Volto coperto e armato di cacciavite rapina la farmacia, momenti di paura e Seclì

Sono stati momenti di paura, di vero e proprio terrore quelli vissuti dal personale e dai clienti di una farmacia di Seclì.

La lancette dell’orologio segnavano all’incirca le sette di sera quando un uomo, con il volto coperto, ha fatto irruzione all’interno della Farmacia Miglietta in Via San Paolo, impugnando un cacciavite.

Sotto la minaccia dell’arma, il farmacista è stato costretto a consegnare l’intero incasso della giornata contenuta nel registratore di cassa. Una volta ottenuti i contanti – circa 1.600 euro – il malvivente è fuggito rapidamente dall’esercizio commerciale.

Sul luogo della rapina sono intervenuti tempestivamente i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno ascoltato le persone presenti all’interno del locale e avviato le indagini.

Utile alle investigazioni potrà essere la visione dei filmati di eventuali telecamere di videosorveglianza della farmacia e presenti in zona.