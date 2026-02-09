Pomeriggio di fuoco a Gallipoli, bruciano due autovetture

Nel pomeriggio di ieri, Una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – distaccamento di Gallipoli – è intervenuta intorno alle ore 16:28 circa nella “Città Bella” per un incendio che ha interessato due autovetture, regolarmente parcheggiate in strada.
Le fiamme hanno avuto origine da una Peugeot 3008, coinvolgendo successivamente anche una Toyota IQ, parcheggiata nelle vicinanze.
Il tempestivo intervento dei Caschi Rossi, con operazioni di spegnimento, raffreddamento e messa in sicurezza, ha impedito la propagazione delle fiamme, risultando determinante per la salvaguardia delle autovetture adiacenti.
Sul posto i Carabinieri della Stazione locale, per gli adempimenti di competenza.