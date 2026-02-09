Pretese denaro da due senzatetto, 51enne condannato a 5 anni di reclusione

Verdetto di condanna a cinque anni di reclusione ed al pagamento di 2.000 euro di multa per Giuseppe Tornese un pluripregiudicato leccese di 51 anni accusato di avere estorto denaro a una coppia di senzatetto.

La sentenza è stata emessa oggi dal collegio giudicante del tribunale di Lecce (presidente Pietro Baffa).

Il pm, al termine della requisitoria aveva chiesto la condanna a 6 anni e 4 mesi.

Secondo l’accusa, il 51enne avrebbe preteso da una coppia di fidanzati il pagamento di 400 euro per la “sosta parcheggio” in zona via Vecchia Carmiano. In che modo? ricorrendo a minacce, aggressioni fisiche e verbali e danneggiamenti.

Sono almeno ricostruiiti tre episodi gli episodi ricostruiti durante le indagini.

In una circostanza, Tornese si sarebbe presentato armato di pistola per intimorire le vittime. In seguito, non avendo ricevuto il denaro richiesto precedentemente, sarebbe tornato per dare fuoco all’automobile della coppia.

In una terza occasione avrebbe sferrato un pugno al volto della donna. La vittima fu costretta a ricorrere alle cure ospedaliere.

L’uomo finì in arresto per estorsione, poiché fu raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare a firma del giudice Giulia Proto nel marzo del 2025.

L’inchiesta era scattata dopo che i militari dalla Guardia di Finanza di Lecce, impegnati in un controllo su un’auto rubata in possesso dei due senzatetto, furono informati delle vessazioni subite dalla coppia.

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, Tornese respinse ogni accusa, parlando di un prestito di 400 euro concesso alla donna, che conosceva da vent’anni. E sostenne di essersi limitato a chiedere spiegazioni per la mancata restituzione della somma.

L’imputato, difeso dall’avvocato Giovanni Valentini, potrà fare ricorso in Appello.