Due auto a fuoco nella notte a Taurisano, indagano i Carabinieri

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano le 04.30 circa, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce – distaccamento di Tricase – è intervenuta nel Comune di Taurisano, in via Donizetti angolo via Cicerone, a seguito della segnalazione di un incendio che ha interessato due autovetture.
Da quanto constatato nell’immediatezza dei fatti, l’evento ha coinvolto una Renault Clio e una Peugeot 3008.
Inoltre, è stato danneggiato parzialmente un Ford Transit, parcheggiato nelle vicinanze.
I Caschi Rossi hanno provveduto tempestivamente alle operazioni di spegnimento, raffreddamento e messa in sicurezza dell’area, riuscendo a domare completamente il fuoco ed evitare ulteriori danni a mezzi vicini.
Sul posto i Carabinieri della Stazione locale, per gli adempimenti di competenza.