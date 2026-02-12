Due auto a fuoco nella notte a Taurisano, indagano i Carabinieri

Inoltre, è stato danneggiato parzialmente un Ford Transit, parcheggiato nelle vicinanze. Fiamme domate dai Vigili del Fuoco

Condividi su

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano le 04.30 circa, una squadra del Comando  provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce – distaccamento di Tricase – è intervenuta nel Comune di Taurisano, in via Donizetti angolo via Cicerone, a seguito della segnalazione di un incendio che ha interessato due autovetture.

Da quanto constatato nell’immediatezza dei fatti, l’evento ha coinvolto una Renault Clio e una Peugeot 3008.

Inoltre, è stato danneggiato parzialmente un Ford Transit, parcheggiato nelle vicinanze.

I Caschi Rossi hanno provveduto tempestivamente alle operazioni di spegnimento, raffreddamento e messa in sicurezza dell’area, riuscendo a domare completamente il fuoco ed evitare ulteriori danni a mezzi vicini.

Sul posto i Carabinieri della Stazione locale, per gli adempimenti di competenza.

Condividi su

In questo articolo:

Copyright © 2026