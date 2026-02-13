In Prefettura un incontro per accelerare la realizzazione dei i progetti del Pnrr

Si è tenuta l’11 febbraio, presso la Prefettura di Lecce, una cruciale riunione di coordinamento tra le autorità locali e la Governance nazionale del PNRR. L’obiettivo dell’incontro è stato chiaro: definire una roadmap operativa per superare le criticità e garantire che la provincia di Lecce rispetti le scadenze europee fissate per il 2026.

L’incontro è stato presieduto dal Viceprefetto Vicario, la Maria Antonietta Olivieri, e ha visto il coinvolgimento dei principali attori istituzionali responsabili della gestione dei fondi

Durante i lavori è emerso un punto critico fondamentale: il divario tra l’avanzamento reale dei lavori e i dati riportati su ReGiS, la piattaforma di monitoraggio ufficiale.

Nonostante molti progetti siano in fase avanzata, il mancato aggiornamento del sistema informativo rischia di rallentare i processi o falsare la percezione del raggiungimento dei target UE. La Cabina di Coordinamento ha ribadito l’urgenza per i Comuni di allineare i dati procedurali, un’attività già oggetto di precedenti solleciti.

La Struttura di missione della Presidenza del Consiglio ha rassicurato gli enti locali: sono in arrivo nuove modalità operative e indicazioni tecniche per facilitare il caricamento dei dati e avvalorare il raggiungimento degli obiettivi finali. Questo supporto si inserisce nel solco dei tavoli permanenti già attivi a Roma.

Con l’avvicinarsi del termine ultimo del 2026, la Prefettura di Lecce intensificherà l’attività di vigilanza. Ecco i punti chiave del piano d’azione per le prossime settimane: